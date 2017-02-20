Личности

Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом

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В эксклюзивном интервью для BBC News Анджелина Джоли впервые заговорила на публику после своего разрыва с Брэдом Питтом. Актриса и продюсер, которая в прошлом году потрясла новостью о разводе, рассказала о своем новом фильме «First they killed my father». В нем речь пойдет о жизни ребенка во время коммунистического течения «Красные кхмеры» в Камбодже в период с 1975-1978 года. В интервью Джоли также делится рассказом о своей любви к этой стране, как и когда она впервые туда попала и в чем заключается мотивация волонтерской работы. «Это страна стала для меня моим пробуждением», – утверждает актриса. Стоит также напомнить, что своего старшего ребенка она усыновила как раз в Камбодже в 2002 году.

Чуть позже в интервью она упоминает о своем разрыве, рассказывая о трудностях, с которыми она столкнулась после него. Однако Джоли уверяет: «Мы семья и всегда будем семьей, когда-то мы пожалеем об этом времени, и, надеюсь, отношения станут еще крепче».

Подготовила Ксения Беловол

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