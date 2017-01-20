Анджелина Джоли станет новым лицом аромата Guerlain

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Французский парфюмерный дом Guerlain известил приятную новость. Лицом нового аромата под названием «Mon Guerlain» станет популярная американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли. Парфюмер Тьерри Вассер, работающий в LVMH подчеркнул, что Джоли вдохновляет своей индивидуальностью и сильной натурой.

Напомним, что переговоры о сотрудничестве Джоли с Guerlan велись еще в 2015 году. Однако, воплотить замысел удалось лишь в 2017 году. Известно, что запуск рекламного кампейна запланирован на март 2017 года, а все доходы от продаж beauty-новинки будут переданы на благотворительные программы, которые поддерживает сама Джоли.

Подготовила Екатерина Горбенко