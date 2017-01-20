 
Личности

Анджелина Джоли станет новым лицом аромата Guerlain

angelina-jolie-pitt-november-2015-cover-02
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Французский парфюмерный дом Guerlain известил приятную новость. Лицом нового аромата под названием «Mon Guerlain» станет популярная американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли. Парфюмер Тьерри Вассер, работающий в LVMH подчеркнул, что Джоли вдохновляет своей индивидуальностью и сильной натурой.

Напомним, что переговоры о сотрудничестве Джоли с Guerlan велись еще в 2015 году. Однако, воплотить замысел удалось лишь в 2017 году. Известно, что запуск рекламного кампейна запланирован на март 2017 года, а все доходы от продаж beauty-новинки будут переданы на благотворительные программы, которые поддерживает сама Джоли.

angelina-jolie-new-face-guerlain-1

Подготовила Екатерина Горбенко

 

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

madonna

«Я выбираю любовь»: впечатляющая речь Мадонны на The Women's March

Снимок экрана 2017-01-22 в 22.07.40

Зак Позен, Натали Портман, Ева Чен, Оливия Уайльд и другие звезды стали участниками полумиллионного The Women's March

landscape-1484863078-hbz-blake-lively-speech-index

Блейк Лайвли заявила о правах женщин на People's Choice Awards

Рубрики