Новости моды

Анна Винтур поделилась впечатлениями о неделе моды в Нью-Йорке

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Главный редактор американской версии журнала Vogue — Анна Винтур рассказала о своих впечатлениях о неделе моды в Нью-Йорке. 67-летняя британская журналистка подчеркнула, что этот сезон в Нью-Йорке показал американок с другой стороны. На подиуме появились абсолютно разные девушки, разных возрастов, национальностей и с разным бэкграундом. Помимо этого, дизайнеры продемонстрировали влияние уличной моды, к примеру, такие бренды, как Public School и Yezzy. Особенно Анне запомнились брючные костюмы, а также жакеты. Наиболее интересными, по ее мнению, стали жакеты в исполнении Марка Джейкобса.

Подготовила Екатерина Горбенко

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