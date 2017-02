Баба Солоха, «шинель» и супрематизм: киевские мотивы коллекции Vozianov FW 17-18

0 0 0

Вещи от Федора Возианова никогда не раскрываются полностью в ходе показа: они слишком сложны в исполнении и интересны в функциональном плане, так что все особенности удается выяснить лишь в ходе re-see коллекции. К счастью, незадолго до недели моды редакция FW-Daily побывала в шоуруме дизайнера и рассмотрела большинство моделей вблизи (узнать, как это было, можно по ссылке). А в этот четверг Федор представил линейку осень-зима 17-18 в сумрачной локации киевского АртПричала.

Атмосферу гоголевского «Вия», которому среди прочих тем была посвящена коллекция, усиливал ледяной пейзаж за большими панорамными окнами, мистический образ Александры Кутас, первой украинской модели в инвалидном кресле, и высокий деревянный трон, в которое на время показа это кресло превратилось. Во время дефиле моделей Александра держала в руках импровизированную «нить Ариадны» – широкое черное полотно, обозначавшее направление подиума – и с выходом каждой новой девушки притягивала ткань к себе на несколько сантиметров. В этом художественном решении видилась аллегория — течение времени, ход показа как маленькой истории, которую рассказывает дизайнер, и неотвратимость его завершения.

Коллекция VIY кажется идеальным решением базового гардероба современной украинской девушки. Здесь набившее всем оскомину «маленькое черное платье» становится оригинальным благодаря крупному принту, национальная тематика передается без пошлой шароварщины, а благодаря тонким, минималистичным отсылкам к историческому украинскому костюму: стеганые пуховые платки на голову, которые дизайнер называет «Солоха», вспоминая персонажа гоголевской «Рождественской ночи», грубые «шинели» (еще один привет из творчества Гоголя) черного и болотного оттенков, дутые пуховики с контрастными рукавами, напоминающие традиционные кожухи. Немало было в коллекции отсылок и к творчеству другого творца, целый «период» работ которого связан с Киевом и украинской пасторальной тематикой – речь о Казимире Малевиче. Не удивительно, что дизайнер, страстью которого является деконструкция классических форм, их упрощение в движении к максимальным чистоте и простоте, черпает вдохновение в искусстве легендарно супрематиста. В итоге получаются жакеты – круги и пуховики-квадраты, юбки и платья, которые по принципу штанов из «Брильянтовой руки», обязательно во что-то превращаются.

Монохромная палитра коллекции – белый, черный, бордовый, темно-зеленый цвета – компенсируется разнообразием силуэтов и ироничной улыбкой Возианова, с которой он подходит к творчеству: ее легко себе представить, когда видишь крупные надписи вроде «100% FAKE» или «RIGHT/WRONG» на штанинах. «We do not like fashion, we like design. We do not like overproduction, we like balance» говорит бренд в своем фирменно слогане, и действительно предлагает модным девушкам красивые и функциональные вещи «с идеей», но, прежде всего, с качеством.