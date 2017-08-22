Balmain и L’Oréal Paris создали помады для модных воительниц

Креативный директор французского бренда Balmain Оливье Рустен явно намерен привлечь новых воинов в свою Balmain Army: дизайнер выпускает коллекцию помад для beauty-бренда L’Oréal Paris. Нашумевший анонс капсулы прошел еще в мае этого года, когда Оливье объявил о коллаборации в своем Instagram и показал ее закулисье.

SO PROUD TO ANNOUNCE MY BALMAIN X L'ORÉAL COLLECTION #balmainxloreal #couturebeauty #comingsoon #dreamcometrue because WE ARE ALL WORTH IT @lorealmakeup #becauseweworthit A post shared by OLIVIER R. (@olivier_rousteing) on May 3, 2017 at 10:00am PDT

На днях вышла первая рекламная кампания помад, продажи которых будут запущены уже в начале сентября. 12 муз Рустена вдохновили его на создание 12 уникальных оттенков самой популярной помады Color Riche – любой из них можно будет приобрести по цене 14 долларов.

Целью коллекции Balmain x L’Oréal Paris было исследовать тему силы и единения всех женщин, что нашло отражение в слогане «Вместе мы непобедимы, потому что мы этого достойны».

«Видение женственности у L’Oréal Paris и Balmain очень схоже, более того, нас объединяет одна и та же цель – дать женщинам больше возможностей проявить и показать себя совершенно по-разному. Я очень рад, что благодаря этой коллаборации у каждой женщины мира есть возможность приобщиться к этой идее», – рассказал в официальном заявлении Оливье Рустен.

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