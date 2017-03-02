Бесстрашные амазонки в коллекции Balmain FW 17-18

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«Гламурные амазонки» — именно так можно назвать моделей Оливье Рустена, появившихся на шоу Balmain FW 17-18. По задумке креативного директора французской марки вся коллекция была тесно взаимосвязана с темой животного мира и природы. Особенно ярко эти мотивы прослеживались в нарядах из крокодильей кожи и питона, а также в объемной верхней одежде с мехом.

«Это все о возврате к силам природы. Я хотел создать бесстрашных амазонок. Женская сила сегодня является невероятно важным аспектом. Я все время размышлял об этом в процессе разработки коллекции. Вышло довольно феминистично. В последнее время мы все чаще обращаем внимание на множество разных месседжей на футболках и непосредственно на одежде. Однако, сила Balmain состоит не в том чтобы продемонстрировать наш посыл в письменной форме. Наша сила заключается в создании силуэта, который продемонстрирует могущество женщины гораздо лучше, чем это смогут сделать слова. Это амазонки будущего. Они кутюрны, богаты и полны рок-н-ролла.», — прокомментировал Рустен за кулисами показа.

Обилие текстур и кожаных материалов впечатляет. Рустен по праву гордится историческими мастерскими в Доме Balmain, которым удалось проделать невероятную работу с нарядами из жаккарда, замши, бархата и бахромы. В качестве стилизации была задействована техника пэйчворк, а также сложная вышивка кристаллами и пайетками. Максималистский подход креативного директора Оливье Рустена прослеживается не только в работе с одеждой, но и аксессуарах. В новую коллекцию Balmain FW 17-18 дизайнер вводит объемные сумки, компактные клатчи, черные браслеты, а также высокие ботфорты.

Подготовила Екатерина Горбенко