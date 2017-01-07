Коллекции, Мода

Богатство тканей и мужественные силуэты в коллекции Oliver Spencer

Oliver Spencer Men's Fall 2017
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

«В этот раз я хотел сделать мужскую одежду гораздо более жесткой, интересной и в то же время простой», — сказал Оливер Спенсер вчера за кулисами своего шоу.

Спенсер представил простые и понятные силуэты, обыграв их богатыми натуральными тканями. Дизайнер использовал серую плотную шерсть в свободных пальто, а также укороченных брюках и бомберах. Даже приталенные пиджаки были выполнены из грубой шерсти в осенних оттенках коричневого и зеленого.

Как заметил сам Спенсер, музыка всегда имела большое влияние на его работу, именно поэтому весь показ был пронизан британскими мотивами. Свитера-oversize в крупную полоску привнесли немного духа панк, в то время как темно-красные и зеленые бархатные бомберы открыто намекали на английскую пышность. Оливер Спенсер сумел соединить нарядные и вычурные вещи с грубыми сапогами на шнуровке, тем самым сделав образы по-настоящему мужественными.

Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017L
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Oliver Spencer Men's Fall 2017
Oliver Spencer Men’s Fall 2017
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

condenast

Сотрудники Condé Nast организовали немой протест во время визита Дональда Трампа

802723_in_xl

Вещь дня: Носки Gucci

obama

Мишель Обама провела последнее мероприятие в качестве первой леди США в платье Narciso Rodriguez