Богатство тканей и мужественные силуэты в коллекции Oliver Spencer

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«В этот раз я хотел сделать мужскую одежду гораздо более жесткой, интересной и в то же время простой», — сказал Оливер Спенсер вчера за кулисами своего шоу.

Спенсер представил простые и понятные силуэты, обыграв их богатыми натуральными тканями. Дизайнер использовал серую плотную шерсть в свободных пальто, а также укороченных брюках и бомберах. Даже приталенные пиджаки были выполнены из грубой шерсти в осенних оттенках коричневого и зеленого.

Как заметил сам Спенсер, музыка всегда имела большое влияние на его работу, именно поэтому весь показ был пронизан британскими мотивами. Свитера-oversize в крупную полоску привнесли немного духа панк, в то время как темно-красные и зеленые бархатные бомберы открыто намекали на английскую пышность. Оливер Спенсер сумел соединить нарядные и вычурные вещи с грубыми сапогами на шнуровке, тем самым сделав образы по-настоящему мужественными.