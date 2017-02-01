Бренд Christian Dior представил танцевальный проект «Poison Club» с Камилль Роу в главной роли

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В 2016 году 25-летняя французская модель Камилль Роу была назначена амбассадором парфюмерной линии Dior Poison Girl. С того момента Роу приняла участие не в одной фото и видеосъемке. Однако, на это раз популярная марка разработала новый проект под названием «Poison Club», в котором Роу выступает в роли хореографа. Всего в пяти коротких эпизодах модель демонстрирует несколько как простых, так и более сложных танцевальных элементов, которым может научиться каждый желающий.

«Стать лицом нового парфюма мне предложили после съемок с Робертом Паттинсоном. Ведь героиня фильма Poison Girl — та же девушка, что и в Dior Homme. Но здесь она свободна от обязательств, стала чуть старше, уверенней и бесшабашней. Новый ролик очень рок-н-ролльный. И мне крайне импонирует такое безбашенное отношение к жизни. Можно сказать, что я играю саму себя», — прокомментировала Роу.

Напомним, что выход обновленного аромата марки Christian Dior, который станет пятым парфюмом в линейке Poison, запланирован на февраль. Ранее в 1994 году был представлен цветочный Tendre Poison, в 1998 году — ванильный вариант под названием Hypnotic Poison, в 2007 году — Midnight Poison, а в 2016-м — Poison Girl.

Подготовила Екатерина Горбенко