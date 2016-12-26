Бренд Finch: о победе в конкурсе ЦУМ UA, уходе из «Всі. Свої» и рисковых планах

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В преддверии открытия обновленный ЦУМ организовал конкурс ЦУМ UA, победители которого получили льготные условия для продаж в главном универмаге страны. Украинские бренды соревновались в трех категориях: товары для дома и игрушки, одежда и обувь, аксессуары и сувениры. В результате голосования были отобраны народные победители, а также те бренды, которых выделило профессиональное жюри. Одной из них стала марка FINCH: творческий тандем Катерины Бяковой и Максима Голуба теперь представлен в корнере украинских марок на 4 этаже ЦУМа.

Молодой бренд, который делает ударение на простоту и функциональность, использует натуральные ткани и предпочитает сдержанную палитру, многослойные образы и интересные конструкторские решения, полностью сосредоточился на сотрудничестве с универмагом: теперь они представлены исключительно в ЦУМе, а ассортимент вещей максимально разнообразен. Мы поговорили с дизайнерами о том, как им удалось оставить позади конкурентов, каково быть представленными на крупнейшей люксовой торговой площадке Украины, что уже дала им победа и чего они ждут в будущем.

Как вы решились участвовать в конкурсе ЦУМ UA?

Катя Бякова: Нам очень хотелось сюда попасть. Думаю, продаваться здесь хочется любому украинскому бренду. Но от идеи к действиям мы перешли, когда узнали, что существует реальная возможность здесь оказаться. Мы очень серьезно подошли к участию.

И в чем заключалась эта «серьезность»?

Максим Голуб: Мы просто все сделали конкретно. Высчитали бюджет, период окупаемости, изложили свои дальнейшие перспективы. Это был практически бизнес-план, а не беспредметные разговоры о творчестве.

К.Б.: Задачей было показать, что FINCH – не наша «игрушка», а рабочий проект, который является единственным источником дохода. Мы серьезно настроены и в будущем претендуем на свою стабильную нишу в украинском модном рынке.

Подобного практического подхода не хватает многим украинским маркам.

К.Б.: На самом деле, мы в любом случае были бы благодарны этому конкурсу. Подготовка заявки-проекта помогает бренду структурировать все планы, собраться, подвести итоги. Я знаю, что многие участники были недовольны нашей победой, но я, во-первых, считаю ее заслуженной, во-вторых, понимаю, что, при правильной подготовке к ЦУМ UA, даже само участие, без победы, позитивно бы сказалось на бренде. Мы многое усовершенствовали уже после подачи заявки, просто в порыве оптимизации и развития.

Будет замечательно, если ЦУМ продолжит свою инициативу. Тогда у многих молодых стартапов будет стимул расти, появится желание сделать из проекта прибыльный бизнес, появится «планка», которой хочется соответствовать.

Что получает бренд, ставший призером ЦУМ UA?

К.Б.: У нас очень дешевая арендная плата, учитывая большой метраж, который занимают наши рейлы. Без победы в конкурсе мы бы ее точно не потянули.

М.Г.: Большой метраж, но и ассортимент большой. Такой палитры вещей FINCH мы раньше не представляли нигде. Мы сейчас полностью сконцентрировались на ЦУМе, ушли из всех мест, где раньше продавались – Gallery 48, Всі.Свої, ХРОМ. До этого перепробовали много мест.

К.Б.: Из Всі.Свої совсем недавно ушли, например.

А почему не сложилось со Всі.Свої.?

М.Г.: Это все-таки не наш сегмент.

К.Б.: Да, мы метим выше. Когда ты столько труда вкладываешь в качество, долговечность, оригинальность, а в итоге у тебя покупают лишь базовые платья и футболки, понимаешь, что аудитория немного не та. Наши действительно крутые дизайны во Всі.Свої. трогали, мерили, но не покупали.

М.Г.: Мы решили попробовать поработать на этой площадке, потому что во время фестиваля Всі.Свої. у нас всегда выходили отличные продажи.

К.Б.: Но на ярмарке немного другой подход: у тебя нет времени отложить «на потом» или присмотреться, а купить через месяц. Человек приходит с деньгами и готов быстро принять решение. Может быть в магазине Всі.Свої. и были клиенты, которые пока только присматривались к нашим вещам (ведь проработали мы там лишь 2 месяца), но у нас просто не было возможности ждать, пока они наконец-то соберутся с мыслями, придут и сделают нам кассу.

М.Г.: Да и ЦУМ, по сути, через дорогу. Кому нужно, тот нас найдет.

К.Б.: ЦУМ, на данный момент, все же лучшая площадка. Одно дело продаваться в магазине украинских брендов, другое – в главном универмаге страны, «визитной карточке» города.

Кроме статуса, чего вы ждете от новой площадки?

М.Г.: Увеличения бюджета. И, соответственно, развития бренда. В первую очередь мы хотим расширить мужскую линейку вещей. Изначально мы думали, что соотношение мужских и женских вещей в коллекциях бренда будет 50/50, сейчас же оно максимум 30/70. Работать в этом направлении – рисковый шаг, потому что украинские мужчины меньше внимания обращают на одежду, меньше стремятся к оригинальности и, соответственно, меньше покупают.

К.Б.: Но при этом на Максима часто обращают внимание, когда он носит вещи FINCH. Спрашивают, откуда они, оборачиваются на улицах с интересом. Видимо, многим просто все еще не хватает смелости.

А как насчет глобальных планов бренда?

К.Б.: Мы осознаем, что никто лучше нас самих наш продукт не продаст. Это, кстати, была еще одна причина, по которой мы ушли из всех других бутиков: сейчас их открывается множество, но владельцы как-то бессистемно подходят к подбору представленных брендов. Шоурум ХРОМ, который, к сожалению, закрылся на днях, был ярким примером противоположного отношения: когда магазин выбирает марки, а не наоборот, когда ретейлер знает своего клиента и понимает, что ему нужно. Таким образом, клиент возвращается в магазин снова и снова.

В перспективе у FINCH – собственный магазин. Может быть и здесь, в ЦУМе. Есть, конечно, мечта о совмещенных бутике, производстве и выставочном пространстве в отдельном здании. Думаю, со временем мы воплотим ее в жизнь.

Подготовила Александра Даруга