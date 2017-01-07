Gosha Rubchinskiy организует показ мужской коллекции в России

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После организации показа мужской коллекции в рамках выставки Pitti Uomo, который состоялся в июне 2016 года, креативный директор марки Gosha Rubchinskiy принял решение провести следующее шоу в России, а именно у Балтийского моря в городе Калининграде. Показ состоится совсем скоро, 12 января. Поклонники бренда предполагают, что в своей новой коллекции дизайнер продолжит основную концепцию, сформированную на стилистике 90-х.

Все те, кто не смогут прибыть в Калининград в четверг, получат возможность рассмотреть коллекцию A/W’17 в пространстве выставочного зала Comme Des Garcons в Париже на Вандомской площади с 21 по 23 января.

Напомним, дизайнер, фотограф и режиссер Гоша Рубчинский запустил собственный бренд в Москве в 2008 году. После организации своего первого шоу дизайнер переехал в Париж, где в течение четырех сезонов, с июня 2014-го по январь 2016-го, представлял свои новые коллекции.

Подготовила Екатерина Горбенко