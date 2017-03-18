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Бренд Vetements переносит свою студию из Парижа в Цюрих

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Руководство марки Vetements приняло решение перенести свою студию из Парижа в швейцарский город Цюрих. Основной причиной является благоприятная налоговая система Швейцарии, а также комфортные условия работы для иммигрантов, что для грузинского дуэта — Демны Гвасалии и его брата Гурама является существенным фактором. Помимо этого, Демна прокомментировал свое решение следующим образом: «Париж убивает творчество. Его среда разрушительна. Я покончил с модой и поверхностным гламуром». В феврале шведская газета Tages-Anzeiger (TA) сообщила, что 40 сотрудников Vetements уже переехали из Парижа в квартал Бинц в Цюрихе. Остальная часть команды переедет на новое место до конца лета.

Теперь новая штаб-квартира Vetements располагается в четырехэтажном здании, где находится ателье и архив. Стоит отметить, что Швейцария давно является пристанищем для многонациональных компаний, в том числе модных предприятий, из-за благоприятного налогового режима. В 2010 году бренд Gucci (тогда принадлежавший PPR, теперь Kering) перевел свою штаб-квартиру из Лондона в Кадемпино, в итальянско-говорящую часть Швейцарии. Вместе с маркой Gucci, такие бренды, как Philipp Plein, Zegna, Hugo Boss и Guess также создали административные центры и центры поставок в южном швейцарском кантоне Тичино.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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