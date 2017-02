Бренд Who is it? затронул проблемы экологии в коллекции FW 17-18

0 0 0

Свою коллекцию в рамках третьего дня Mercedes-Benz Kiev Fashion Days представил украинский бренд Who is it?. В прошлом сезоне дизайнеры марки показали яркие образы с бунтарским началом, которые поразили многих асимметричным и нестандартным кроем. Именно оригинальная трактовка форм помогла марке Who is it? выиграть в номинации конкурса Design It во время вручении премии Mercedes-Benz Fashion Prize Award.

Еще задолго до начала показа бренд представил превью коллекции, из которого стало известно, что основная идея линии – это глобальные проблемы экологии. Примечательно, что многие дизайнеры часто прибегают к теме защиты окружающей среды. Напомним, подобный глобальный вопрос в своих коллекциях не раз поднимали такие бренды, как Vivienne Westwood, Stella Mccartney, Betsey Johnson, Ralph Lauren и другие. Who is it? не стал исключением, представив украинский вариант видения проблемы через понятные символы.

Ведущими элементами почти каждого образа стали ироничные принты и надписи на пакетах из супермаркетов, а также характерные текстуры. В центре внимания — сумки, которые по форме схожи на полиэтиленовые пакеты, объемные декорированные куртки и длинные плащи золотистого цвета, которые помогли отобразить альтернативное отношение к проблеме экологии. Сочетания контрастных тканей, как например: шелка и рибана, люрекса и плотного трикотажа, нейлона и синтепона передали абсурдное состояние окружающей среды.

Фото: Константин Черничкин/MBKFD

Подготовила: Иванна Петрович, Екатерина Горбенко