«Будущее fashion-индустрии: как новые технологии могут повлиять на рынок, и как влияют уже сейчас»: Конспект лекции Игоря Новикова

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В рамках Kiev Fashion Business Forum 4 февраля свою лекцию на тему: «Будущее fashion-индустрии: как новые технологии могут повлиять на рынок, и как влияют уже сейчас» прочел амбассадор Singularity University в Украине — Игорь Новиков. Редакция FW-Daily побывала на выступлении Игоря и предлагает вам ознакомится с коротким конспектом одной из наиболее интересных лекций.

«Почему-то все считают, для того, чтобы поменять мир, нужно заниматься уравнениями, высокими технологиями. Нет! На самом деле, с точки зрения прогнозирования, а также скорости масштаба перемен — мода является огромной сферой, которая может менять мир к лучшему и в огромных масштабах».

«ХХ век принес разительные перемены по сравнению с XIX веком. В ХХ веке мы полетели на Луну, куда впервые ступила нога человека. Это было не так давно, всего 60 лет назад. Но мы не задумываемся, что произошло с тех пор. Давайте вспомним навигационный модуль корабля Apollo, который собственно и привез нас на Луну, камеры, которые использовались на борту экипажа, благодаря которым мы получали фотографии с космоса либо жесткий диск, который вмещал в себя 5 мегабайт. Его можно сравнить с одной фотографией на вашем смартфоне. Стоимость такого жесткого диска составляла раньше 120 тыс. долларов. Если сравнить с нынешней ситуацией, в этом году состоится одно знаменательное событие в истории человечества: 5 частных компаний полетят на Луну. Эти компании — гаражные стартапы, которые не вкладывали миллиарды долларов и десятки лет в это. Сейчас мир меняется с такой скоростью, что порой мы даже не можем этого заметить».

«Говоря о теме технологий, если мы взглянем на Кару Делевинь, которая держит телефон, — у нее в руках гораздо больше технологий, чем было в корабле Apollo. Навигационный модуль, который отвез нас на Луну, сейчас помещается в IPhone. В нем памяти во много раз больше, чем в том же корабле, а фото и видеокамера в сотни, даже тысячи раз лучше чем те, которые использовала команда экипажа в космосе».

«Почему-то мы считаем, что этот прогресс никогда не повлияет на общество и в том числе на индустрию моды. Мы не отдаем себе отчет в том, что нас ждет завтра. Уже сейчас искусственный интеллект заходит в индустрию моды. Он называется Microsoft ICE, и уже сейчас эта программа работает с живым видео, со скоростью 90 кадров в секунду».

«Мы все слышим о технологической безработице и о том, что роботы заберут наши рабочие места, но почему-то при этом считаем, что этого не произойдет в креативных индустриях, там, где мы креативно созидаем. Почему мы не можем прогнозировать перемены? Все просто — мы просто не мыслим экспоненциально».

«Что происходит с технологиями? Они развиваются просто, умножаясь на два с определенной периодичностью. Но мы не можем так мыслить, не можем спрогнозировать экспоненциальный рост. Интуитивно у нас не работает эта экспонента. Вот почему в мире доминируют те компании, которые являются технологическими».

«Amazon в этом году официально заявил, что будет активно развивать fashion. Они заходят в прямую конкуренцию с Macy’s и Nordstrom. По прогнозу, в 2017 году у всех сетей универмагов в США прогнозируется падение доли рынка. Их бизнес будет сжиматься. У Аmazon, в свою очередь, прогнозируется рост 16%».

«Если раньше, чтобы получить аудиторию в 50 миллионов человек, которые слушали радио понадобилось 38 лет, то интернету понадобилось 4 года. Но самое любопытное, что популярной игре Angry Birds понадобилось всего 35 дней, но и этот рекорд был побит игрой Pokémon Go. В среднем, сегодня чтобы получить под любой продукт, сервис или информационный контент такую аудиторию в среднем нужны всего лишь сутки. Сейчас при правильном подходе, вирусный эффект и аудитория в 50 миллионов человек доступна даже дизайнеру в любой точке мира. Уже неважно из какой вы страны, чем вы занимаетесь. Для того чтобы получить такую аудиторию, все что необходимо — мозги и компьютер с доступом в интернет под рукой».

«В fashion-индустрии существует огромное количество ниш, которые незаполненные никем, в том числе и в производстве».

«Если вы поедете в Африку, особенно в самые бедные страны, то вы получите совсем неправильное представление об американском футболе или баскетболе. Дело все в том, что когда проходит финал Супербоула, футболки с надписью команды чемпиона печатаются не во время самого матча, а до начала соревнования в двух вариантах с названиями команды чемпиона и проигравшего. Когда матч заканчивается, те майки, на которых указано название команды-победитя продаются, а те майки, на которых напечатано название проигравшей команды — отправляются в Африку, как гуманитарная помощь. Поэтому если вы пройдетесь по улицам Зимбабве, то обратите внимание, что там совсем другие команды выиграли финал Супербоула. Все дело в том, что в производстве и легкой промышленности за последние сто лет, по большему счету, ничего не поменялось. Как мы работали в парадигме экономики, эффективности и масштаба, так и работаем. Просто бегаем за дешевой рабочей силой».

«Fashion-индустрия в Украине сейчас находится на уровне 20-х 30-х годов прошлого века, с точки зрения подхода и технологий. Если вспомните в конце 90-х Windows продавался на дискетах. Как достигался эффект индивидуализации и как исправлялись ошибки: в пакете с Windows с дискетой была открытка. Если у пользователя что-либо не работало, ему приходилось от руки писать об ошибках в работе системы и эту открытку отправлять компании, бросая письмо в почтовый ящик. Открытка приходила в Microsoft и через полгода компания выпускала обновления. Работают ли сейчас так в IT-сфере? Нет. Но в fashion-индустрии до сих под — да».

«Fashion-индустрию также изменит виртуальная реальность. Виртуальная реальность вызывает то, за чем мы так долго все гоняемся — эмпатию. На сегодняшний день проекты с виртуальной реальностью есть практически у всех мировых модных Домов. Любопытно, что все эти технологии появляются даже в магазинах. К примеру, в магазине Christian Dior вам уже не предложат просто тональный крем при помощи услуг продавца, а предложат девайс для телефона, с помощью которого можно определить точный оттенок вашей кожи».

«Мечта всех fashion-стартапов — научится мерять людей. Индивидуализировать то, что вы делаете. Почему люди плохо покупают одежду, тем более дорогую одежду в интернете? Потому что все построено по принципу — маленький, средний большой. Мы все очень индивидуальные, но с другой стороны нас классифицируют именно по такому признаку. Если при помощи мобильного телефона пользователь сможет померить себя, сможет примерять одежду в виртуальной примерочной, вы сможете работать конкретно под него, индивидуализировано. Это поменяет многое. Люди станут покупать крайне дорогую одежду в luxury-сегменте в интернете».

«3-D принтинг считается технологией, которая изменит модную индустрию полностью. Несмотря на то что он заходит только сейчас, 3-D принтинг — это новая индустриальная революция, которая позволит вам не шить в Бангладеше, не шить в размерах small, medium, large, а работать под конкретного покупателя».

Подготовила Екатерина Горбенко