Бывший креативный директор Chloé возглавит Givenchy

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Клэр Уэйт Келлер начинала свою карьеру в модной индустрии под руководством Тома Форда в Gucci, а последние шесть лет возглавляла модный Дом Chloé, для которого ее фирменные отсылки к силуэтам 70-хх, концептуальный крой и палитра чистых оттенков стали залогом успеха. Недавно стало известно, что Клер покидает Chloé в марте этого года, а сегодня, благодаря Instagram, все узнали, куда же она направляется: Givenchy объявили в своем профиле, что Келлер станет их креативным директором.

2017. CLARE WAIGHT KELLER. NEW ARTISTIC DIRECTOR. SHOT BY STEVEN MEISEL. Публикация от GIVENCHY (@givenchyofficial) Мар 16 2017 в 7:00 PDT

10 марта мы уже узнали имя преемницы Крем в Chloé: на эту должность назначили Наташу Рамсей-Леви, которая ранее не возглавляла модные марки. Пока что секретом остается, куда направится бывший глава Givenchy Рикардо Тиши в этом круговороте кадровых перестановок. Впрочем, скорее всего это будет бренд Versace: давно ходят слухи о том, что Тиши заменит свою давнюю подругу Донателлу Версаче.

Подготовила Александра Даруга