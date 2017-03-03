Искусство, Культура, Мода

Chanel пожертвовал более 5 миллионов евро на создание парижского музея моды

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Парижский дворец Palais Galliera на протяжении последних пяти лет был местом проведения масштабных выставок, посвященных моде. Под управлением куратора Оливье Салларда были организованы такие экспозиции, как «Anatomy of the Collection» и ретроспектива творчества Аззедина Алайя. Теперь легендарное место официально становится музеем моды с постоянной экспозицией, и все благодаря более чем 5-миллионному пожертвованию бренда Chanel. «Модный Дом Chanel польщен возможностью популяризировать Париж в качестве международной столицы моды, и в особенности рад поддержать Palais Galliera. Теперь уникальные коллекции будут открыты для посетителей на постоянной основе», — заявил бренд в пресс-релизе. Выставочные залы будут носить имя основательницы Chanel Габриэль Шанель. Они откроются в 2019 году.

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Подготовила Александра Даруга 

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