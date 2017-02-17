Chanel выпустит новую коллекцию косметики Le Blanc

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Этой весной, не изменяя своим традициям, Chanel выпустит коллекцию косметики Le Blanc, изначально ориентированную на азиатский рынок. На ее создание визажиста бренда Лючия Пика вдохновил колорит азиатской культуры и корейская поп-музыка.

В линейку вошли две четырёхцветные палетки теней. Основными оттенками для первой стали бежевый, персиковый, розовый и медно-коричневый, для второй — темно-оливковый, баклажановый, серый и розовый.

Самым ярким продуктом коллекции станут рельефные румяна в тонах, навевающих японские мотивы, — вишнево-красном и коралловом. Эта же история прослеживается и в золотисто-жемчужном хайлайтере, рельеф которого схож с гофрированной бумагой для оригами. В линейке будут представлены помады в красных и коралловых оттенках и два блеска для губ — ярко-малиновый и коралловый.

За новинками не придется путешествовать в Азию — приобрести косметику с коллекции Le Blanc Energies Puretes de Chanel можно будет во всех парфюмерно-косметических бутиках Chanel и на официальном сайте.

Подготовила Янина Борисовна