Чарующая красота зеленого леса на показе Christian Dior Haute Couture 2017

Парижское шоу Christian Dior – бесспорно, одно из самых ожидаемых в этом сезоне. Посмотреть на первую кутюрную коллекцию Марии Грации Кьюри пришло большое количество критиков, звезд первой величины, включая немецкую актрису Диану Крюгер, Кирстен Данст, Оливию Палермо, Наталью Водянову, Еву Герцигову и других почитателей популярной марки. Напомним, что 30 сентября итальянский дизайнер представила публике коллекцию ready-to-wear S/S’17, которая была наполнена футболками с надписями «We should all be feminist», стегаными жакетами, напоминающие кевраловую форму фехтовальщика, а также легкими, полупрозрачными платьями с детализированной вышивкой.

Показ Christian Dior Haute couture 2017 традиционно проходил в здании музея Родена. Помещение на этот раз приобрело вид чарующего зеленого леса. Все пространство было декорировано зелеными, густыми растениями. Потолок приобрел круглую зеркальную форму. Вместе с этим, организаторы также разместили огромные живые деревья, которые были украшены различными предметами и кристаллами, свисающими на тонких нитях. Пышные кроны напоминали огромные хрустальные люстры с яркими огоньками.

Основными элементами коллекции стали полупрозрачные, пышные платья на тонких бретелях, расшитые мелкими камнями и цветными нитями. Длинные наряды Марии Грации Кьюри предлагает сочетать с необычными головными уборами в виде перьев, а также с тонкими ожерельями, украшенными бабочками и стрекозами. К слову, насекомые также присутствовали и на лицах моделей. Все они приобрели внешний вид полупрозрачных черных масок, которые слегка скрывали лица девушек.

В первой части коллекции преобладали исключительно черные оттенки, однако, изредка проскальзывали жакеты и платья белоснежного цвета. Мария Грация Кьюри остаться в стороне исторических архивов французского Дома. Изучая эскизы Кристиана Диора, дизайнер трансформирует знаменитый bar-jacket в более современный предмет, добавляя к нему огромный капюшон и атласные лацканы.

В следующем блоке, коллекция стала наполняться более романтичными, сказочными мотивами. С каждым выходом на платьях появлялось все больше вышивки, оборок и больше разнообразия тканей разных фактур. Ярким пятном показа стал выход модели в однотонном, красном стеганном платье, а также выход в насыщенно-зеленом наряде с длинной плиссированной юбкой. Аксессуары – черные закрытые туфли с прозрачными вставками и бантом, черная вуаль, а также украшения с цветами.

Подготовила Екатерина Горбенко