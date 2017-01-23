Мода

Чарующая красота зеленого леса на показе Christian Dior Haute Couture 2017

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Парижское шоу Christian Dior – бесспорно, одно из самых ожидаемых в этом сезоне. Посмотреть на первую кутюрную коллекцию Марии Грации Кьюри пришло большое количество критиков, звезд первой величины, включая немецкую актрису Диану Крюгер, Кирстен Данст, Оливию Палермо, Наталью Водянову, Еву Герцигову и других почитателей популярной марки. Напомним, что 30 сентября итальянский дизайнер представила публике коллекцию ready-to-wear S/S’17, которая была наполнена футболками с надписями «We should all be feminist», стегаными жакетами, напоминающие кевраловую форму фехтовальщика, а также легкими, полупрозрачными платьями с детализированной вышивкой.

Показ Christian Dior Haute couture 2017 традиционно проходил в здании музея Родена. Помещение на этот раз приобрело вид чарующего зеленого леса. Все пространство было декорировано зелеными, густыми растениями.  Потолок приобрел круглую зеркальную форму. Вместе с этим, организаторы также разместили огромные живые деревья, которые были украшены различными предметами и кристаллами, свисающими на тонких нитях. Пышные кроны напоминали огромные хрустальные люстры с яркими огоньками.

Основными элементами коллекции стали полупрозрачные, пышные платья на тонких бретелях, расшитые мелкими камнями и цветными нитями. Длинные наряды Марии Грации Кьюри предлагает сочетать с необычными головными уборами в виде перьев, а также с тонкими ожерельями, украшенными бабочками и стрекозами. К слову, насекомые также присутствовали и на лицах моделей. Все они приобрели внешний вид полупрозрачных черных масок, которые слегка скрывали лица девушек.

В первой части коллекции преобладали исключительно черные оттенки, однако, изредка проскальзывали жакеты и платья белоснежного цвета. Мария Грация Кьюри остаться в стороне исторических архивов французского Дома. Изучая эскизы Кристиана Диора, дизайнер трансформирует знаменитый bar-jacket в более современный предмет, добавляя к нему огромный капюшон и атласные лацканы.

В следующем блоке, коллекция стала наполняться более романтичными, сказочными мотивами. С каждым выходом на платьях появлялось все больше вышивки, оборок и больше разнообразия тканей разных фактур. Ярким пятном показа стал выход модели в однотонном, красном стеганном платье, а также выход в насыщенно-зеленом наряде с длинной плиссированной юбкой. Аксессуары – черные закрытые туфли с прозрачными вставками и бантом, черная вуаль, а также украшения с цветами.

Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris
Dior, Couture, Spring Summer 2017 Fashion Show in Paris

Подготовила Екатерина Горбенко

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