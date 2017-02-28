Коллекции

Черный бархат и кожа в коллекции Saint Laurent FW 17-18

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Как и в предыдущем сезоне, локацией для нового шоу французского Дома Saint Laurent стало огромное полу-заброшенное здание на парижской улице Rue de Bellechasse размерами в 3000 квадратных метров, которое вскоре должно стать штаб-квартирой марки. Именно здесь во внутреннем дворе, где ведутся строительные работы, свою, уже вторую коллекцию продемонстрировал креативный директор бренда Saint Laurent — Энтони Ваккарелло. Металлические перегородки, мрамор, бетонные плиты и грубые, фактурные стены задали особую атмосферу. Перед началом шоу, французский предприниматель Франсуа-Анри Пино отметил, что мрамор предназначен для постоянного использования. Он будет задействован для специальных столешниц в шоуруме.

В осенне-зимнем сезоне Ваккарелло делает упор на эстетику 80-х. «Я не могу не затронуть эту золотую эпоху в своей коллекции», — говорит дизайнер за кулисами показа. Энтони также акцентирует внимание на усыпанные кристаллами изделия, на черную кожу и бархат, из которой разрабатывает коктейльные платья с пышными оборками и глубокими V-образными вырезами, а также на асимметричный крой. В новой коллекции Энтони, безусловно, присутствуют отсылки к работе самого французского модельера Ив Сен-Лорана: фактурные кожаные жакеты с накладными карманами, платья с цветочной детализированной вышивкой и сердцевидным вырезом на груди, высокие ботфорты на каблуке.«Эта коллекция как напоминание о невероятной и взрывной фантазии Ив Сен-Лорана и его наследия», — объясняет Ваккарелло. Помимо женской категории одежды, в коллекции появилась и мужская — ультра-носибельная, простая, сдержанная одежда преимущественно темных оттенков.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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