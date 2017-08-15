Что будет, если смешать Tom Ford c YouTube, Stella McCartney co Stella Artois и Chanel c Champion

Логотип и концепция бренда неотделимы друг от друга — так мы привыкли считать. Цвета, шрифт и формы составляют ДНК бренда и прямо-таки навязываются потребителям по телевидению и в рекламных кампаниях, а в результате лого намертво откладывается в памяти. Художник под псевдонимом Reilly решил поиграть с нашим коллективным разумом — и в результате его эксперимента оказалось, что обмануть визуальную память каждого из нас можно в два счета.

Для своего проекта Fakenews Рейли решил показать известные логотипы в совершенно ином свете. На своих изображениях он сливает два бренда в одно: название марки Stella McCartney подано в оформлении Stella Artois, Yves Saint Laurent вписался в лого DHL, диетическая кола превратилась в Diet Colette.

Цель проекта Fakenews — создать микс из люкса и символов low-fashion, совместить два противоположных культурных понятия и исследовать реакцию публики на такую гремучую смесь.

«Мы видим эти символы так часто, что я подумал: знаете что? Я их изменю до неузнаваемости, смешав суперизвестные бренды с такими же суперизвестными, но совершенно отличающимися от них» — сказал Reilly в одном из интервью.

Кульминация этой истории пришлась, как всегда, на пост в Instagram: Крис Ван Аш, креативный директор Dior Homme, заметил мэшап Nike и Dior и разместил в своем аккаунте.

Пост собрал несколько тысяч лайков и множество комментариев вроде: «Ничего себе! Это коллаборация, вы будете сотрудничать?» Ожидания фанов Dior Homme не подтвердились, но пока у нас есть возможность пофантазировать, какой была бы совместная коллекция этих двух брендов.

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