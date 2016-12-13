Что не так с новой обложкой Хейли Болдуин для Inprint Magazine

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20-летняя звездная дочь американского актера Стивена Болдуина уже не первый год развивает свою модельную карьеру. Хейли неоднократно появлялась на показах нью-йоркской недели моды, а также принимала участие в съемках обложек для глянцевых журналов. Одной из последних стала весьма необычная обложка для журнала Inprint Magazine. Что же в ней необычного скажете вы? Во-первых, Хейли позирует в ванной комнате, покрытой белоснежным и бежевым мрамором в неглиже, держа в руках черный телефон с проводом, словно из 80-х. Во-вторых, нижнее белье Болдуин приспущено до лодыжек. Но самым интересным остается то, что крышка унитаза, при этом, закрыта. Ошибочным ли является подобный прием, сказать сложно, однако, вызвать бурную дискуссию в социальных сетях у Болдуин все же удалось. Помимо цветной обложки редакция Inprint Magazine представила еще одну версию обложки — черно-белую. На нем запечатлен портрет Хейли, на котором модель изображена в прозрачных очках-авиаторах и черном трикотажном гольфе.

Подготовила: Екатерина Горбенко