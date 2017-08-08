Что общего у Джейн Биркин и Оливии Палермо

В 1984 году в самолете Париж-Лондон, сидя напротив председателя модного Дома Hermès Жана-Луи Дюма, Джейн Биркин не могла и представить, что в честь нее будет названа модель сумки. А сегодня сумка Birkin является одним из самых продаваемых аксессуаров бренда.

Это не единственный случай, когда вместе с it-girls или актрисами создают коллекции сумок, однако определенно самый знаменитый. Биркин наверняка войдет в историю моды благодаря популярной модели от Hermès. Последовать ее примеру решила и Оливия Палермо, которой предложила сотрудничество марка Meli Melo.

Mli Melo – лондонский модный Дом, специализирующийся на кожаных изделиях. Совместно с Палермо бренд разработал коллекцию сумок Severine. По форме модель напоминает небольшое ведерко, которое дополнено ремешком и металлическими элементами в качестве декора.

По словам представителя Mli Melo, Оливия разбавила британский стиль бренда нью-йоркским шиком. Интересно, станут ли сумки столь же популярными, как модель от Hermès?

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