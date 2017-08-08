В честь открытия своего первого магазина в Англии польский бренд Reserved в качестве нового представителя пригласил культовую супермодель Кейт Мосс. Ранее представляя Chanel, Dior, Alexander McQueen, Calvin Klein и разрабатывая коллекции совместно с Topshop и Equipment, 43-летняя модель согласилась на предложение стать лицом новой осенне-зимней линии.

По словам представителей Reserved, Мосс отражает эстетику уличной моды и является воплощением истинного британского стиля. По первым снимкам фотографа Дэниела Джексона можно увидеть, что образы модели минималистичны, но наполнены смелыми решениями в стиле гранж. В коллекции присутствуют любимые сочетания Кейт – вещи из винила и меха, лаконичные футболки и свитера с надписями.

«Нам было важно воплотить настоящий образ Кейт. Важно, чтобы в нашей одежде каждый покупатель чувствовал свою индивидуальность», – рассказала Моника Каплан, директор маркетинга Reserved.

Напомним, что масс-маркет бренд Reserved наряду с Zara и H&M является одним из самых быстрорастущих в этом сегменте на европейском рынке. Сегодня у бренда 450 магазинов в 18 странах.

Новая торговая точка в Великобритании будет расположена в Лондоне на главной улице для шоперов, Оксфорд-Стрит.

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