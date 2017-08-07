Будущее American Apparel: новый владелец и его планы

Начиная с 2000-х, американский бренд American Apparel был повсюду. Марка представила новый взгляд на стиль молодой аудитории. Они удивляли то чрезмерно сексуальными рекламными кампаниями, то манекенами с волосами на интимных местах. Компания могла похвастаться двумя сотнями магазинов по всему миру и выручкой в более чем 600 млн долларов. После 16 лет успешной работы бренд объявил о своем банкротстве. В ноябре 2016 года интеллектуальные права на марку купила канадская компания Gildan за 88 миллионов долларов.

В последнем интервью для издания Business of Fashion руководитель Gildan Гленн Шаманди рассказал о дальнейших планах American Apparel: «Надеюсь, приобретение American Apparel станет оправданным с точки зрения дохода от инвестиций. В наших планах выйти на международный рынок и сфокусироваться на прямых продажах». Предположительно, благодаря приобретению бренда Gildan сможет увеличить доход от 50 до 75 миллионов долларов за этот год.

Тем временем основатель American Apparel Дов Чарни создал новый бренд – Los Angeles Apparel. Чарни обещает производить вещи, которые ранее продавались в American Apparel.

«Желаю ему удачи! Однако у нас более выгодные позиции, инвестиции и капитал, которые в любую минуту способны поддержать наш бренд», – прокомментировал Шаманди.

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