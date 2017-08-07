Новости моды

Будущее American Apparel: новый владелец и его планы

Иванна Петрович
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Начиная с 2000-х, американский бренд American Apparel был повсюду. Марка представила новый взгляд на стиль молодой аудитории. Они удивляли то чрезмерно сексуальными рекламными кампаниями, то манекенами с волосами на интимных местах. Компания могла похвастаться двумя сотнями магазинов по всему миру и выручкой в более чем 600 млн долларов. После 16 лет успешной работы бренд объявил о своем банкротстве. В ноябре 2016 года интеллектуальные права на марку купила канадская компания Gildan за 88 миллионов долларов.

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В последнем интервью для издания Business of Fashion руководитель Gildan Гленн Шаманди рассказал о дальнейших планах American Apparel: «Надеюсь, приобретение American Apparel станет оправданным с точки зрения дохода от инвестиций. В наших планах выйти на международный рынок и сфокусироваться на прямых продажах». Предположительно, благодаря приобретению бренда Gildan сможет увеличить доход от 50 до 75 миллионов долларов за этот год.

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Тем временем основатель American Apparel Дов Чарни создал новый бренд – Los Angeles Apparel. Чарни обещает производить вещи, которые ранее продавались в American Apparel.

«Желаю ему удачи! Однако у нас более выгодные позиции, инвестиции и капитал, которые в любую минуту способны поддержать наш бренд», – прокомментировал Шаманди.

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