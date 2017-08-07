Последние несколько месяцев оказались для Фаррелла Уильямса особенно напряженными. Совместно с обувным брендом Adidas музыкант выпустил обновленный дизайн модели кроссовок Tennis Hu, а после представил капсульную коллекцию с брендами Cactus Plant Flea Market и Anti Social Social Club. Выступая лицом рекламных кампаний Chanel и создавая обувь совместно с Adidas, Фаррелл может похвастаться авторитетом не только в музыкальной, но и модной индустрии.

В последнем интервью для американского издания Wall Street Journal исполнитель рассказал о своем отношении к моде и стилю.

«С модой я познакомился не сразу, и в детстве не различал обычную и стильную одежду, что меня вполне устраивало. Хотя каждый подросток в то время хотел спортивный костюм от Adidas, особенно когда хип-хоп культура становилась все популярней».

О своем гардеробе Фаррелл отвечает сдержано: «Вещи я меняю раз в год, поэтому накопляется много всего. Знаю, что должен делать очистку чаще, но не могу расстаться с воспоминаниями, которые несут некоторые вещи».

Также музыкант рассказал, что одними из самых стильных людей в шоу-бизнесе он считает Тильду Суинтон и Уэса Андерсона.

«Тильда не прячется за образом и ее выбор одежды это подтверждает. В ее стиле есть баланс. Что касается Уэса, то его манера одеваться не совсем мне импонирует, но думаю, он прекрасен».

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