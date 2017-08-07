Личности, Новости моды

Фаррелл Уильямс о моде, Тильде Суинтон и своем гардеробе

Иванна Петрович
b7ce252fa520e0ea1ee4fcc6cad214f2_fitted_740x0

Последние несколько месяцев оказались для Фаррелла Уильямса особенно напряженными. Совместно с обувным брендом Adidas музыкант выпустил обновленный дизайн модели кроссовок Tennis Hu, а после представил капсульную коллекцию с брендами Cactus Plant Flea Market и Anti Social Social Club. Выступая лицом рекламных кампаний Chanel и создавая обувь совместно с Adidas, Фаррелл может похвастаться авторитетом не только в музыкальной, но и модной индустрии.

20170718230102
chanel-cara-delevingne-pharrell-williams-campaign01
chanel-cara-delevingne-pharrell-williams-campaign02
b6eac1e3efe4dc27763d0c4c2a5f7d63_cropped_630x350_labeled-6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9

В последнем интервью для американского издания Wall Street Journal исполнитель рассказал о своем отношении к моде и стилю.

«С модой я познакомился не сразу, и в детстве не различал обычную и стильную одежду, что меня вполне устраивало. Хотя каждый подросток в то время хотел спортивный костюм от Adidas, особенно когда хип-хоп культура становилась все популярней».

О своем гардеробе Фаррелл отвечает сдержано: «Вещи я меняю раз в год, поэтому накопляется много всего. Знаю, что должен делать очистку чаще, но не могу расстаться с воспоминаниями, которые несут некоторые вещи».

Также музыкант рассказал, что одними из самых стильных людей в шоу-бизнесе он считает Тильду Суинтон и Уэса Андерсона.

«Тильда не прячется за образом и ее выбор одежды это подтверждает. В ее стиле есть баланс. Что касается Уэса, то его манера одеваться не совсем мне импонирует, но думаю, он прекрасен».

Читайте также:

Музыкант Фаррелл Уильямс разработал дизайн кед совместно с adidas Originals

Король поп-арта: Сегодня Энди Уорхолу могло бы исполниться 89 лет

Будет интересно

gucci-allien-04

Какие модные бренды стали самыми успешными и продаваемыми

american-apparel-end-1170x780

Будущее American Apparel: новый владелец и его планы

Снимок экрана 2017-08-02 в 10.27.30

Багет, берет, Софи Марсо: вся правда о мифах Парижа от Оли Котрус