Как провели свой уик-энд Мила Кунис и Эштон Катчер в Черновцах

Мила Кунис и ее супруг Эштон Катчер посетили родной город актрисы – Черновцы. Вместе с режиссером Сергеем Скобуном, который стал их экскурсоводом, пара провела уик-энд, гуляя по городу, посещая музеи и фотографируясь с фанатами.

Приехать в Черновцы Мила решила в свободные от съемок в Будапеште дни. Как отмечает Сергей, супругам очень понравился город, но они были разочарованы состоянием украинских дорог. Он также добавил, что девушка согласилась сняться в его новом фильме.

Напомним, что Мила Кунис родилась в Черновцах в 1983 году. Когда ей было 5 лет, ее семья эмигрировала в Лос-Анджелес, где Мила и провела свое детство. Ее дебют состоялся в телесериале «Дни нашей жизни», после она снялась в таких популярных фильмах, как «Черный лебедь», «Секс по дружбе», «Восхождение Юпитер» и «Третий лишний». Сейчас совместно со своим мужем Эштоном Катчером девушка растит двоих детей – дочь Уайетт и сына Димитрия.

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