Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

Чистая, неподдельная красота на показе SHUSHAN FW 17-18

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В новой осенне-зимней коллекции 2017-18 украинский дизайнер Шушан Памбухчан подымает тему чистой, неподдельной, настоящей красоты, которая находит свое отображение в женском облике. Вместе с этим коллекция под названием «Consonanse» рассказывает о гармонии и единстве между человеком и природой. Особенно четко эту взаимосвязь дизайнер выражает с помощью растительной вышивки в виде водяных растений. Нежный цветок лилии Шушан связывает с образом женщины, а мужчин, в свою очередь, ассоциирует с бархатистым, высоким растением — зеленым камышом.

Основную идею коллекции дизайнер раскрывает с помощью чистых, прямых линий и женственных силуэтов, минималистичного кроя, а также нежных пастельных оттенков. На этот раз команда дизайнера использует мягкую шерсть, белоснежные аппликации, которые приобрели форму водяных лилий, а также высококачественный шелк. Материал дизайнер трансформирует в коктейльные платья с V-образными вырезами, длинные наряды с бежевыми вставками, а также однотонные брючные комплекты и мягкие свитера с объемными деталями. Каждый выход дизайнер дополняет гармоничной, черной, сдержанной обувью.

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Фото: София Возняк

Текст: Екатерина Горбенко

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