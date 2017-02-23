Коллекции

Couture is an attitude: Коллекция Moschino FW 17-18

Moschino Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
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Ежегодно компания Amazon Prime, FreshDirect, Net-a-porter и многие другие производят огромное количество отходов. Такая проблема, как утилизация мусора, является одной из наиболее серьезных и острых тем для обсуждения. Количество такого мусора, как картон может достигать порядка 25 миллионов тонн в год. Именно эту проблему затрагивает в своей новой коллекции под названием «Cardboard couture» дизайнер Джереми Скотт.

Первой моделью, появившейся на подиуме с небольшой коробкой с вуалью в виде головного убора, стала Кендалл Дженнер. Ее наряд сопровождался коротким жакетом и юбкой, которые по своей фактуре напоминали коричневую коробку, обмотанную клейкой лентой — скотчем. В правой руке Дженнер несла сумку с логотипом Moschino, подобранной в тон к наряду. Сразу за Кендалл последовали еще 13 моделей, чьи образы были выполнены исключительно в коричневой гамме и отображали фирменные логотипы, этикетки и ленты, которые обычно используются при транспортировке товаров.

Центральный блок коллекции Джереми разнообразил яркими коллажами, из старых рекламных кампейнов Moschino. «Все изображения предварительно были изъяты и разорваны на мелкие кусочки со страниц журнала Vogue и уже после перенесены на ткань», — прокомментировал Скотт. В заключительном акте, дизайнер продемонстрировал пышные, яркие платья, которые также обыгрывали основную концепцию коллекции: обувь, напоминающая картонные, фирменные пакеты Moschino, коробки для шляп, которые были трансформированы в головные уборы, полиэтиленовые пакеты, ставшие частью платья и воздушно-пузырчатая пленка, превратившаяся в коктейльное платье.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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