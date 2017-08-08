Украинский бренд Bevza покажет коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке

7 сентября стартует Неделя моды в Нью-Йорке, в рамках которой наряду с Tom Ford, Calvin Klein, Coach и Delpozo свою коллекцию покажет украинский бренд Bevza. Весенне-летнюю линию 2018 дизайнер Светлана Бевза покажет 10 сентября в 14:00 по местному времени.

Секреты новой линии Светлана не раскрывает, однако намекает, что она будет минималистичной, сдержанной и полной необычных сочетаний. «Мы говорим на одном языке с Нью-Йорком», – заявляет Бевза.

«Показывать коллекцию на NYFW – это не признание или честь, это огромный ежедневный труд команды бренда, который принес свой результат. Надеюсь, что сам показ и коллекция получат заслуженные отзывы и будут восприняты должным образом в новой для бренда fashion-столице», – продолжает дизайнер.

Напомним, что марка Bevza последние два сезона не представляла свои коллекции в рамках украинской Недели моды, отдавая предпочтение грузинской – Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi.

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