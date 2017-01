Дарья Шаповалова и Anna K в рейтинге Forbes 30 Under 30

0 0 0

Следом за списком, опубликованным в начале января, сегодня журнал Forbes презентовал новый рейтинг 30 Under 30 – среди жителей Европы. В этом году в список лучших из лучших вошли сразу двое представительниц от Украины. Дарья Шаповалова, основательница международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и соосновательница международного шоу-рума More Dash, украсила рейтинг в категории The Arts. В той же категории оказалась и Anna K, чье имя давно ассоциируется в мире со званием самого молодого дизайнера Недель моды Большой четверки. Не удивительно, что Anna K с сегодняшнего дня можно найти и в списке самых молодых номинантов Forbes 30 Under 30.

30 Under 30 – ежегодный рейтинг журнала Forbes, в который входят молодые лидеры и инноваторы в возрасте до 30 по 30 человек в каждой из 10 категорий. В списке за 2017 год представлены номинанты из 51 страны со всех 6 континентов мира.

Напомним, что в рейтинг Forbes 30 Under 30 также входят модель Рози Хантингтон-Уайтли, дизайнер Симон Роша, блогер Кьяра Ферраньи, актрисы Эмма Уотсон и Алисия Викандер, певица Адель и многие другие.