Даша Заривная покидает пост шеф-редактора L’Officiel-online

Буквально несколько минут назад Даша Заривная сообщила о том, что покидает пост шеф-редактора L’Officiel-online, ее место теперь займет Тома Мироненко. Напомним, Заривная присоединилась к команде диджитал-версии журнала L’Officiel в ИД «Вавилон» три с половиной года назад. Даша записала короткое видеообращение на своей официальной странице в Facebook, поблагодарила команду печатной и диджитал версии журнала L’Officiel, а также прокомментировала свое решение следующим образом:

«За эти три с половиной года круг моих интересов изменился существенным образом. Сегодня я ставлю перед собой другие вызовы — эти вызовы непростые, и очень сильно выводят меня из зоны комфорта. Но ради этого, мне кажется, и стоит жить — чтобы становиться лучше, проживать каждый день на тысячу процентов, и почувствовав малейший признак успокоения, неистово челленджить себя. Сегодня у меня два главных интереса: социальное предпринимательство (а именно, социальные стартапы) и видео. Я не прощаюсь с L’Officiel окончательно: на базе своего продакшена займусь производством видео для любимого L’Officiel Online, для печатного L’Officiel буду контрибьюторствовать, ну и если все сложится, то реализуем вместе несколько кросс-медийных спецпроектов», — подерилась Даша.