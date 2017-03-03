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Героиней новой осенне-зимней коллекции марки Carven стала Миссис Дэллоуэй — страстная, женственная, активная феминистка, и всегда любопытная. В коллекции ее образ был обыгран с помощью элегантной и сдержанной одежды, плавных линий и складок, а также подчеркивающей линии талии. Дизайнерская команда бренда Carven использует мягкие, пастельные оттенки, плавно переходящие в более насыщенные изумрудные и черные. Нежно-розовые платья с открытыми плечами, форма рукавов на топах с очертание лепестков магнолии, бархатные платья и длинная бахрома добавляют особой женственности. Редакция FW-Daily предлагает пристально рассмотреть детали коллекции Carven FW 17-18.

Подготовила Екатерина Горбенко