Детали показа Altuzarra FW 17-18 в Нью-Йорке

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В своей работе американский дизайнер Джозеф Альтузарра цитирует строки Шекспира: «Над этим «завтра» солнце не взойдет. Твое лицо, мой тан, подобно книге, где можно вещи странные прочесть. Чтоб время обмануть, пусть дышат лаской, твои глаза и речь: цветком невинным, ты выгляди, но будь под ним змеей». В новом сезоне дизайнер задался целью создать портрет клиентки Altuzarra. Дабы вдохновится Джозеф долгое время рассматривал картины периода эпохи Возрождения. «Это было время, когда люди особенно стали интересоваться своим внешним видом», — объясняет Альтузарра.

Действительно, красота этой коллекции была найдена в ее пышном, богатом убранстве. Об этом свидетельствует детализированная цветочная вышивка, меховые детали из норки, жемчуга каплевидной формы, аксессуары из натуральной кожи. Коллекцию Джозеф наполнил гранатовым оттенком, стеганными атласными пальто, бархатными костюмами, а также длинными платьями в пол с растительным паттерном из струящихся тканей. Предлагаем рассмотреть коллекцию более детальнее.