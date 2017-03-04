Детали показа Yohji Yamamoto FW 17-18

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Новая коллекция Yohji Yamamoto FW 17-18 представленная в рамках Парижской недели моды выполнена исключительно в темных оттенках. Доминирующим стал черный и глубокий синий цвет. Коллекция наполнена сложными, многослойными силуэтами, оборками и деконструкцией. «Я не собираюсь использовать принты и паттерны в своей работе. Мне хотелось найти новые эмоции и новые силуэты», — объясняет дизайнер за кулисами шоу. Редакция FW-Daily предлагает пристально рассмотреть сложные детали из новой коллекции японского дизайнера Ёдзи Ямамото.

Подготовила Екатерина Горбенко