Дэвид Бекхэм представил новую коллекцию Kent & Curwen в Лондоне

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В Лондоне прошла презентация коллекции Kent & Curwen, созданной под руководством Дэвида Бекхэма. В сопровождении своего сына Бруклина, Виктория и Дэвид посетили Oxo Tower Wharf, чтобы взглянуть на первую полноценную осеннюю линейку бренда, после дебюта капсулы в магазине Mr. Porter в прошлом сезоне.Несмотря на то, что Kent & Curwen существует с 1926 года, лейбл не был широко известен до тех пор, пока в прошлом году его не выкупил известный футболист.

Теперь бренд, под руководством дизайнера Дэниела Кернса и самого Бекхэма, выпускает современную одежду, выдержанную в традиционном британском стиле. Теплые вязанные свитера для игры в крикет, яркие мятные и бордовые блейзеры, украшенные английским гербом, рубашки для игры в регби – все это в очередной раз подчеркивало старинное происхождение и богатую историю бренда. Сам Бекхэм посетил мероприятие в зеленой военной шинели Kent & Curwen, украшенной золотыми пуговицами, а также черных укороченных брюках.

Подготовила Анастасия Малая