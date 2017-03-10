Личности

Дизайнер Дженна Лайонс поделилась источниками своего вдохновения

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Редакция FW-Daily ранее уже рассказывала о том, что вдохновляет дизайнера Диану фон Фюрстенберг. На этот раз в новом эпизоде Designer Stories by Vogue своим источником вдохновения делится креативный директор марки J.Crew, а также звезда streetstyle-хроники — Дженна Лайонс. Как и Диана, Лайонс выделяет четыре основных категории, которые ей близки: первая — мода, вторая — перевоплощение, третья — индивидуальность, и, наконец, четвертая — искусство.

«Ничто не вдохновляет меня так, как сила перевоплощения. Помимо этого, я влюблена в книгу Antonio’s Girls: Antonio Lopez, внутри которой множество снимков известных женщин. Все они очень разные. И что мне нравится — каждая из них имеет свой стиль и индивидуальность», — прокомментировала Дженна.

Подготовила Екатерина Горбенко

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