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Дизайнер Кристофер Кейн разработал капсульную коллекцию одежды, посвященную фильму «Красавица и чудовище»

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Вдохновившись экранизацией режиссера Билла Кондона «Красавица и чудовище» с британской актрисой Эммой Уотсон в главной роли, дизайнер Кристофер Кейн создал капсульную коллекцию, посвященную новому фильму. Все изделия из высококачественного хлопка и швейцарских кружевных деталей станут доступны к покупке начиная с завтрашнего дня.  Для поклонников фильма, вдохновленных классической сказкой, эти уникальные произведения, несомненно, станут заветным желанием. В сотрудничестве с компанией Disney Кристофер разработал несколько романтических топов с аппликациями огненно-красных роз, струящееся платье с юбкой плиссе, асимметричные свитшоты с черными лентами из атласа, небесно-голубые мюлли, а также два варианта футболок с изображением розы в черном и белом цвете.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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