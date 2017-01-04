Дизайнер Louis Vuitton станет креативным директором Chloé

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Французский Дом моды Chloe объявил о назначении нового креативного директора Наташи Рамсай-Леви. Новый руководитель Chloé до этого более 14 лет работала бок о бок с Николя Гескьером в Louis Vuitton и до этого в Balenciaga.

Уход Рамсей-Леви поднимает вопросы о будущем бренда Louis Vuitton во главе с Гескьером. Новое назначение также будет означать смену курса для самого Chloé, ведь по сравнению с плавными романтичными силуэтами бренда, Наташа использует более современные плотные текстуры, кожу и синтетику.

Нынешний директор Chloé Клэр Уэйт Келлер, мать троих детей, приняла решение не продлевать контракт, который заканчивается уже в марте этого года. В связи с тем, что ее семья переехала в Лондон, ей приходилось непрерывно путешествовать между двух городов, что оказалось довольно затруднительным для Клэр.

Некоторые источники также сообщают, что руководители Louis Vuitton находились в активном поиске замены уже несколько месяцев. LVMH и Louis Vuitton отказались комментировать уход Наташи Рамсай-Леви на новую должность.

Подготовила Анастасия Малая