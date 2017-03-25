Дизайнер Тори Берч принесла извинения за свой новый видеоролик с Поппи Делевинь

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Американский дизайнер Тори Берч извинилась за свое новое рекламное видео с Поппи Делевинь в главной роли. После его публикации на сайте Elle Malaysia бренд столкнулся со шквалом обвинений в свой адрес. В социальных сетях весенне-летний кампейн Tory Story: An American Road Trip, где также появилась модель Зей Хилфигер и Зайон МакКолл, стал предметом острой дискуссии по причине того, что марка пригласила для съемок исключительно светлокожих моделей, в то время как музыка, танец и оформление видео было создано темнокожей командой.

«Видео, прежде всего, чествует музыку, которая используется в новой рекламной кампании. Она правда нам безумно нравится, — объясняет Берч. — Мне хотелось, чтобы видео было веселым и элегантным, насколько это возможно. Чтобы пересматривая его, у каждого из нас подымалось настроение. Juju On That Beat — замечательная, счастливая и легкая песня. Девушки очень быстро запомнили ритм и текст и стали быстро подпевать. Самым приятным моментом было наблюдать за их репетицией и исполнением песни. Они по-настоящему наслаждались собой. Между тем мы уже удалили ролик со всех наших каналов. Мне лично очень неприятно, если оно причинило боль кому-либо. Я действительно сожалею».

Подготовила: Екатерина Горбенко