Для нее: топ-10 бьюти-новинок прошлого года

0 0 0

На протяжении всего прошлого года мы активно мазались, увлажняли, втирали, пробовали на вкус – одним словом, тестировали бьюти-новинки. Некоторые из них оказались настолько удачными и актуальными, что и в новом году нам теперь без них просто не обойтись. Редакция FW-Daily подготовила подборку из 10 самых интересных бьюти-средств, которые стоит забрать с собой в 2017-й.

Американская фирма Urban Decay полюбилась многим блогерам. Особенно пришлась по вкусу палетка Naked, число продаж которой бьет все рекорды. В наборе кисть и 12 оттенков теней двух цветовых гамм: коричневой и розовой.

Urban Decay 54$

Японская скрупулезность отобразилась в карандаше для бровей оттенка Seal brown от Shu Uemura. Визажисты бренда специально сделали мастер-класс, где подробно рассказывают, как правильно заточить карандаш для идеального нанесения и растушёвки. Оттенок Seal brown подстраивается под цвет ваших бровей, и они выглядят более чем натурально.

Shu Uemura 23$

Матовые блески для губ Lime Crime покорили девушек по всему миру, дав им возможность оставлять безупречный матовый поцелуй. Бренд предоставляет огромный спектр оттенков – от алого до черного, на любой вкус и цвет. Стойкость, яркий дизайн и доступная цена продукта не остались незамеченными в прошлом году.

Lime Crime — 16$

Мерцающий бальзам для тела с маслом сладкого миндаля от JOIK зарекомендовал себя летом, подчеркивая загар, но оказался настоящим must-have и зимой, оживляя сухую бледную кожу деликатным сиянием.

JOIK — 15$

Победитель в номинации «спасти кожу за одну ночь» — гель локального применения Noreva из линии Exfoliac. Лаборатория Noreva выпускает косметику для различных дерматологических проблем. Гель очень доступен по цене, а линия представлена в большинстве аптек Украины.

Noreva — 13$

На планете остались еще девушки, которые не используют мицеллярную воду Bioderma? Когда больше ничего не хочется, кроме как плюхнуться на кровать и уснуть, мицеллярная вода за считанные секунды избавит вас от самого стойкого макияжа.

Bioderma 250мл — 8$

Dior выпустил сыворотки нового поколения Prestige La Cure. Бьюти-любители по достоинству оценят пошаговое восстановление кожи за три недели. В составе эксклюзивного продукта — масло Rose de Granville (Роза Гранвилль), в три раза большей концентрации для омолаживающего эффекта. После трехнедельного использования, создатели обещают увлажнение, обновление и бархатистую кожу без отеков и покраснений.

Dior 1550$

Сладкоежки, берегитесь! В начале января на полках появился сахарный бальзам-скраб для губ от Dior. Впервые средство было использовано Питером Филипсом в октябре на показе Christian Dior весна-лето 2017.

Бальзам увлажняет, отшелушивает, придает розовый тон и влажный эффект, а в добавок еще и имеет сладкий вкус.

Dior, цену уточняйте

Кокосовый праймер для лица Marc Jacobs дает ощущение перерождения, защищает и увлажняет кожу. Средство удивительно простое в нанесении и очаровательно в дизайне. Результат – многочисленные положительные отзывы потребителей со всех уголков земли и идеальный стойкий макияж.

Marc Jacobs — 44$

Лимитированная линия кремов La Mer, вышла весной прошлого года ко Всемирному дню моря. На 100мл баночке красуется надпись «Голубое сердце». Вместе с National Geographic бренд напомнил о том, что человечество должно заботиться и охранять природный ресурс, который так расточительно используется.

La Mer — 200$

Chanel представил лимитированную коллекцию средств для макияжа Coco Code. Главный визажист Лючия Пика приглашает нас в путешествие по оттенкам, среди которых были использованы базовые черный, бежевый, белый и персиковый.

Наше внимание привлекла палетка Blush Harmoni, которая включает в себя румяна, бронзер и два хайлайтера: холодный нюдовый и теплый розовый.

Chanel — 70$

В прошлом году Lancôme выпустил новый продукт — подводку для глаз в трех оттенках . Вся прелесть бьюти-новинки в аппликаторе, который сгибается в разные стороны, тем самым повторяя контур глаза и облегчая нанесение. Все, для кого нарисовать стрелки на собственном веке – соизмеримо с картиной Сальвадора Дали отныне спасены.

Lancôme — 32$

Подготовила Янина Борисова