Дневник студентки Instituto Marangoni. Неделя вторая: «Доходы LVMH – $35 миллиардов, Armani — $2,5 миллиарда, как вы можете конкурировать?»

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Fashion Business Forum стартует совсем скоро. А в ходе Fashion Industry Forum, который Kiev Fashion Institute провел во время прошлого сезона Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, слушатели форума получили уникальную возможность выиграть бесплатное обучение на курсе одного из лучших университетов моды – Instituto Marangoni. Победительница Оля Кутейницына уже приступила к учебе и делится с нами своими наблюдениями: чем отличается образование в Италии от украинского, какие возможности оно дает и к чему стоит готовиться будущим студентам – все это вы узнаете из ее еженедельных отчетов на FW-Daily. Сегодня мы публикуем второй блог Оли о второй неделе обучения в сердце мира моды.

Начинается вторая неделя моего Fashion Business Short Course в Istituto Marangoni. Первая неделя принесла много новых впечатлений, и небольшое ЧП — пожар в Школе моды (School of Fashion), где должна была пройти большая часть лекций курса.

Уже в течение двух часов после пожара мы получили новые инструкции и расписание с указанием другого кампуса и кабинетов. Я уже писала в ранних впечатлениях, и повторюсь: все организовано до невозможности слаженно – ни одна лекция не сдвинулась и не пропала.

Школа дизайна Istituto Marangoni, где нам предстоит учиться всю неделю, как и школа моды, находится в самом центре, в 7-10 минутах ходьбы от Дуомо, универмага La Rinascente и золотого квадрата моды, но на более тихой улице.

Внутри кампусы очень похожи друг на друга: минимализм, те же лаконично-серые стены, светлые столы и яркие стулья.

Школа небольшая и компактная, создается впечатление, что она значительно меньше Школы моды. Нам всем она показалась более уютной – на каждом этаже обустроена комфортная зона отдыха с удобными мягкими креслами и интересным освещением. Именно здесь учатся дизайнеры интерьера, мебели, бутик-отелей – атмосфера обязана быть вдохновляющей!

Расписание новой недели более насыщенное – 12 лекций вместо 10.

Мы знакомимся с 4 новыми преподавателями – Лекции по PR и скрытой рекламе (из интересного, отличный пример Product Placement представлен в клипе Lady Gaga и Beyonce “Telephone” – более 12 брендов)

Лекции по Designer’s Testimony – краткая история моды и самые важные моменты ее развития с 1850 по 2010 с харизматичным профессором Альберто Костабелло вместилась в 2,5 часа. Мы хлопали от восторга в конце лекции.

Лекция с лаконичным названием «Как создать бренд» – на самом деле не такая уж лаконичная. Поговорили о ДНК бренда, ценности и индивидуальности. Главный вывод: нет идеального или проверенного рецепта успеха (а если есть, то три недели слишком мало, чтобы его раскрыть), каждый должен найти его сам, иначе все бренды копировали бы стратегии друг друга.

Профессор Дарио Голиция, с которым мне уже представлялась возможность познакомиться в Киеве, и который читал лекцию на Fashion Industry Forum о том, как менеджмент дополняет творчество, сразу бросает нам вызов: «Доходы LVMH – $35 миллиардов, Armani — $2,5 миллиарда, как вы можете конкурировать?». Это хороший вопрос, который заставляет задуматься. На самом деле все не так грустно, как может показаться – мода ведь не только о творчестве, но больше о бизнесе, а именно об успешном управлении и внедрении стратегии. Конечно, есть много примеров, когда CEO принимали неправильные решения, но основная идея Дарио – для успешной работы и развития бренда CEO в принципе должен быть. Если его нету, это значит только то, что в бренде больше внимания уделяется моде, а не бизнесу.

Неделя была напряженная и свободного времени почти не было. Так что впереди насыщенная программа выходных: традиционный пятничный aperitivo, Музей Armani, обязательное посещение книжного магазина, и время на прогулки по Милану. Благо погода наконец-то наладилась и температура поднялась до +10.

Автор: Оля Кутейницына

Подготовила Александра Даруга