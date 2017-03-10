Документальный фильм об Аззедине Алайя появился в свободном доступе

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Французский дизайнер тунисского происхождения Аззедин Алайя в современном мире скоростей и технологий ярко выделяется на фоне своих коллег приверженностью традициям и классическому стилю жизни. С 2012 года его бренд не участвует в неделях моды, сам Алайя живет скрытно, не любит выходить на публику и не любит давать интервью журналистами, а свой круг общения сохраняет элитным, впуская в него не современных поп-звезд, а писателей, ученых, актеров.

О его жизни известно не много, но благодаря новому фильму, который вчера был выложен в свободный доступ, мы имеем возможность эксклюзивно понаблюдать за дизайнером в работе. Его близкий друг, стилист Джо Маккена, снял короткий черно-белый документальный фильм, в котором Алайя предстает во время примерки в своем ателье, а также записаны воспоминания о дизайнере таких легендарных модных личностей, как Кети Хорин, Николя Жескьер, супермодель Наоми Кэмпбелл (которую Алайя в свое время всячески поддерживал, так что она даже называет его «папой» в некоторых интервью).

Подготовила Александра Даруга