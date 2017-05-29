Dolce & Gabbana воссоздал культурное наследие Венеции в своем бутике

Итальянский бренд Dolce & Gabbana продолжает развивать концепцию «Бутик как впечатление». Марка обновляет каждый магазин в соответствии с культурными особенностями города, в котором он находится. В этот раз Стефано Габбана и Доменико Дольче взялись за преображение флагманского бутика в Венеции. Новым местом стал старинный палаццо Торре недалеко от площади Сан-Марко. Архитектор из парижского бюро Carbondale Studio Эрик Карлсон воссоздал итальянскую атмосферу романтичного города, используя муранское стекло, мозаику и дамасский шелк. В новом пространстве находится четыре просторных зала.

В честь открытия бренд запустил капсульную коллекцию шелковых платков с венецианской символикой: львами святого Марка и гондолами. Приобрести их можно будет в этом же бутике.

The majestic Lion of Venice dominates this special foulard, exclusively available in our new Venice boutique for its opening. #DGLovesVenice A post shared by Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) on May 25, 2017 at 11:29am PDT

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