Dolce & Gabbana FW 17-18: Самые любимые клиентки Доменико Дольче и Стефано Габбана на одном подиуме

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Юные мамы, их дочери и сыновья, дети младшего возраста, члены королевской семьи, миллениалы, музыканты, актеры и звезды социальной сети Instagram появились на одном подиуме во время показа новой осенне-зимней коллекции Доменико Дольче и Стефано Габбана. Порядка 140 клиентов итальянской марки Dolce & Gabbana разной национальности и разных возрастов приняли участие в невероятном шоу. Каждый из них облачен в мех, золото и фирменные короны бренда.

«Мы хотели реализовать идею с участием не моделей, а реальных людей с самого начала наших первых шоу в середине 1980-х годов. Основной мессендж этой коллекции — вы должны принимать себя таким, каким вы есть. Вот так!» —объясняют дизайнеры за кулисами шоу.

Доменико и Стефано прекрасные стратеги и умные бизнесмены. Творческий дуэт с легкостью знает как заставить своих клиенток чувствовать себя фантастически. В новом сезоне марка предлагает им примерить яркие наряды, выполненные в классической стилистике бренда, полной пышности, аристократической фактурности и с обилием многообразных деталей. В рамках шоу были продемонстрированы как женские, так и мужские образы: брючные комплекты, смокинги и длинные пальто с детализированной вышивкой. Праздничности убранству прибавили роскошные аксессуары, бархатная обувь и головные уборы: от пышных сатиновых бантов, до блестящих диадем, украшенных сотней кристаллов.

Подготовила Екатерина Горбенко