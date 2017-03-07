Коллекции

Древние легенды в коллекции Alexander McQueen FW 17-18

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Если в прошлом сезоне дизайнер Сара Бертон отправилась за вдохновением со своей командой на север Шотландии, то на этот раз курс пал на юго-запад Англии, а именно в графство Ко́рнуолл. Новая поездка заставила Бертон задуматься о язычестве, о древних традициях и творческих общинах, которые объединяли людей для достижения определенных целей. Свое вдохновение Сара демонстрирует с помощью новой соблазнительной, но в то же время лирической коллекции.

Исследования Бертон привели ее в мир народно-художественного ремесла, во времена когда люди завязывали множество цветных нитей на дереве и загадывали желание. Эта традиция вдохновила Сару на создание темных нарядов из кожи оформленной яркими нитями, которые благодаря своему переплетению сформировали мозаичный узор. Дизайнер также порадовала трикотажными изделиями и финальным блоком нарядов из восьми полупрозрачных платьев, декорированных детализированной вышивкой с изображениями символов языческих ритуалов, а также флоры и фауны. 

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Подготовила Екатерина Горбенко

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