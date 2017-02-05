Дух 80-х на показе Anna October FW 17-18

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Яркая палитра, изящные силуэты и великолепный крой стали основными темами новой коллекции Anna October FW 17-18, который состоялся в пространстве советского здания «Дома Одежды» в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. В этом сезоне дизайнер вдохновилась художественной экранизацией «Девять с половиной недель» 1986 года режиссера Эдриана Лайна, а также образом героини Элизабет, чью роль исполнила актриса Ким Бессинджер. Отсюда широкие плечи, брючные комплекты, джинсы-бананы с высокой талией, объемные рубашки в клетку и женственные платья с оборками и асимметрией.

Не обошлось и без знаковых приемов — драпировок, однако, на это раз они выполнены из цветной шерсти на свитерах и рукавах, тонких цветных бретелей, игры с геометрическим принтом, который дизайнер задействовала ранее в коллекции Fall/Winter 2013-14, и, конечно же, фирменного паттерна в мелкий горох. Многие вещи также показывали ноу-хау марки — игру с объемом и фактурностью. Каждый образ Анна дополнила объемными аксессуарами авторства Тани Олдйорк из Synchrodogs из коллекции Crystaltania. Все средства полученные от продажи украшений будут направлены на благотворительность.

Подготовила: Екатерина Горбенко