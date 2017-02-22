Коллекции

Дух Венеции в коллекции Alberta Ferretti FW 17-18

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В первый день Миланской недели моды креативный директор бренда Alberta Ferretti решила погрузить публику в атмосферу уютной Венеции. В свое итальянское путешествие по Гранд-каналам Альберта настоятельно рекомендует взять шифоновые, воздушные платья, длинные накидки из каракуля и бархата, маски, а также наряды с золотыми, вышитыми львами, образы которых все могли видеть на известной площади Сан-Марко.

В новом сезоне дизайнер предлагает облачится в длинные платья в пол с черно-белым геометрическим принтом, образы из однотонных по цвету материалов, широкие брюки с высокой посадкой, а также многослойные платья с оборками. Для финального выхода итальянский дизайнер Альберта Ферретти выбрала огненно-красную накидку, расшитую изображениями львов из золотых нитей, а также прозрачное красное платье с глубоким V-образным вырезом. Образ дополнили объемные, длинные серьги с жемчужинами. Не исключено, что один из этих женственных нарядов мы сможем увидеть совсем скоро на вручении премии «Оскар», которое состоится уже в следующее воскресенье.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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