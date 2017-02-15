Экологичность в тренде: Mango представил первую коллекцию из переработанных материалов.

0 0 0

Mango Committed — первая экологичная коллекция от испанского бренда. Материалом для нее стал переработанный хлопок, тенсел и модал, которые обработали безопасным красителем. В коллекцию вошли 25 женских и 20 мужских моделей свободного кроя, выполненных в лаконичных белых, кремовых, оливковых и серых тонах. Помимо предметов одежды, в линейке представлены обувь и аксессуары, также из натуральных материалов. Создатели заявили, что бренд выступает за защиту прав животных, поэтому не использует при создании продукции кожу и мех экзотических или исчезающих животных. Приобрести вещи из экологической коллекции можно будет уже на следующей неделе.

Локацией для съемки лукбука стал памятник органической архитектуры «Дом-пузырь», который расположен на Лазурном побережье Франции.

Подготовила Янина Борисовна