Эксперимент не удался: обнаженные красавицы снова появятся на страницах Playboy

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Креативный директор эротического журнала Playboy Купер Хефнер в своем Twitter заявил о возвращении к изначальной концепции — публикации фото обнаженных моделей.

«Нагота никогда не была проблемой, потому что нагота — не проблема. Мы возвращаемся к нашей специфике и становимся теми, кем мы есть», — написал он.

Новость вызвала бурное обсуждение в социальных сетях и одобрение большинства читателей. Хотя некоторые склоняются ко мнению, что решение было принято из-за падения рейтингов журнала и легкому доступу аудитории к материалу такого вида.

В своем микроблоге издание опубликовало обложку следующего номера с названием Naked Is Normal.От мартовского выпуска ожидают статью, приуроченную к кампании Free the Nipple английской актрисы Скарлетт Бирн.

Напомним, что фото обнаженных моделей перестали публиковаться в популярном мужском журнале в 2016 году, редакция объяснила это неактуальностью эротики.