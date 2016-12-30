Елизавета II наградит Анну Винтур и Анье Хинмарч Орденом Британской империи

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Накануне Нового года Королева Елизавета опубликовала полный список номинантов на получение рыцарского ордена в 2017 году. Среди кандидатов – главный редактор американского Vogue Анна Винтур и дизайнер Анья Хинмарч.

Уроженка Британии Анна Винтур буде награждена за ее заслуги в области моды и журналистики. Для главного редактора это будет уже вторая премия от Королевы Елизаветы. В 2008 году Винтур была удостоена звания офицера Ордена Британской империи – в этот же раз ее орден будет иметь название дама-командор. В новом звании она присоединится к таким известным женщинам, как Вивьен Вествуд, Джуди Денч, Мэгги Смит и Натали Массне.

Анья Хинмарч будет награждена за заслуги в сфере моды и получит звание кавалера Ордена Британской империи.

Напомним, что Виктория Бекхэм также вошла в новогодний список Королевы Елизаветы.

Подготовила Анастасия Малая