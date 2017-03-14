Эмили Ратаковски стала лицом рекламной компании DKNY

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Весеннюю рекламную компанию нижнего белья для американского бренда DKNY снял аргентинский фотограф Себастьян Фаена, которого считают «объективом моды» в Нью Йорке. Себастьян получил известность благородя работе со всемирно известными изданиями, как Harper’s Bazaar, V Magazine и Vogue.

На снимке запечатлена модель и актриса Эмили Ратаковски, сидящая на кровати в нижнем белье. Откровенные фотосессии давно стали кредо Эмили, она завоевала популярность после того, как снялась топлес в клипе Робина Тика на песню Blurred Lines. Год назад девушка облаченная в одни только бикини оказалась на ежегоднике Sports Illustrated Swimsuit, а теперь порадовала поклонников рекламной компанией GoodMorning для бренда DKNY.

Также бренд анонсировал выход ролика с Ратаковски. Он был снят на улицах Нью-Йорка, где модель выгуливает собаку в нижнем белье, приковывая к себе взгляды всех окружающих. Тизер уже доступен к просмотру в Instagram странице бренда DKNY.

Подготовила Янина Борисова